Військово-медичному центру в Ірпені передали медичне обладнання від Уряду Японії

25 лютого, у Військово-медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі Міністерства оборони України міста Ірпінь відбулася урочиста передача медичного обладнання від Уряду Японії. Збройні Сили України у якості міжнародної технічної допомоги отримали стаціонарний рентгенівський апарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням для допомоги у протидії COVID-19.
У заході взяли участь заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кураі Такаші та Директор Управління ООН з обслуговування проектів в Україні (UNOPS) Ірина Саакян Веттер.
«Ми дякуємо нашим японським партнерам за надану технічну допомогу. Посилення наших медичних спроможностей є одним із пріоритетних напрямів розбудови Збройних Сил. Нам надзвичайно важливо відчувати солідарність міжнародних партнерів. За допомоги Японії сьогодні сучасне медичне обладнання вже є в трьох військових госпіталях. І підтримка Японії тільки нарощується», — підкреслив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.
Звертаючись до присутніх, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії Кураі Такаші наголосив на тому, що воїни, які боронять Україну на Донбасі, — це справжні герої, і він захоплюється їхніми героїчними вчинками. Дипломат висловив впевненість, що надане медичне обладнання принесе користь для лікування українських військовослужбовців.
Також Посол звернув увагу, що співпраця двох держав триває вже багато років. Зокрема, тільки починаючи з 2014 року Японія надала допомогу Україні в розмірі 56 мільйонів доларів США, десять відсотків з цієї суми — українським військовослужбовцям. Він запевнив, що співпраця держав продовжиться і далі.
Варто зазначити, що спеціалізований рентгенівський апарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням дозволяє чітко контролювати дозу випромінювання, дистанційно керувати всіма процесами з швидким та мобільним отриманням цифрового результату.