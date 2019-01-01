Військово-медичному центру в Ірпені передали медичне обладнання від Уряду Японії

25 лютого, у Військово-медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі Міністерства оборони України міста Ірпінь відбулася урочиста передача медичного обладнання від Уряду Японії. Збройні Сили України у якості міжнародної технічної допомоги отримали стаціонарний рентгенівський апарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням для допомоги у протидії COVID-19.

«Ми дякуємо нашим японським партнерам за надану технічну допомогу. Посилення наших медичних спроможностей є одним із пріоритетних напрямів розбудови Збройних Сил. Нам надзвичайно важливо відчувати солідарність міжнародних партнерів. За допомоги Японії сьогодні сучасне медичне обладнання вже є в трьох військових госпіталях. І підтримка Японії тільки нарощується», — підкреслив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.