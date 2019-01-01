» » 15 -16 травня Чемпіонат світу з мотокросу пройде в Бучі. Залучені світові бренди
  • Учора, 20:19
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15 -16 травня Чемпіонат світу з мотокросу пройде в Бучі. Залучені світові бренди

Олександр Пащинський залучив світовий бренд до організації Чемпіонату світу з мотокросу в Україні.



Головний організатор Чемпіонату світу з мотокросу в Україні, депутат Ірпінської міської ради Олександр Пащинський підписав із генеральною директоркою компанії «Red Bull Ukraine» Тетяною Лукінюк меморандум про співпрацю в організації та проведенні світового першості – FIM Sidecar Motocross World Championship 2021.

«Проведення таких масштабних подій вимагає високого рівня організації. Підтримка світових брендів є невід’ємною складовою цього процесу», – наголосив організатор змагань та висловив упевненість, що «сезон 2021 буде яскравим і незабутнім».


«Red Bull Ukraine» – це українське представництво австрійської компанії «Red Bull GmbH» – виробника енергетичних напоїв, що продає свою продукцію в 170 країнах світу. Фірма відома як спонсор і організатор багатьох спортивних змагань.





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ІРПІНЬ ТБ, www.itvua.tv 
 мотокрос Пащинський Бучанський район Буча СТК СОНА
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