15 -16 травня Чемпіонат світу з мотокросу пройде в Бучі. Залучені світові бренди

Олександр Пащинський залучив світовий бренд до організації Чемпіонату світу з мотокросу в Україні.

«Проведення таких масштабних подій вимагає високого рівня організації. Підтримка світових брендів є невід’ємною складовою цього процесу», – наголосив організатор змагань та висловив упевненість, що «сезон 2021 буде яскравим і незабутнім».