Кіберполіція Київщини попереджає про шахрайство в інтернеті

Працівники кіберполіції Київщини на постійній основі здійснюють моніторинг та вивчення звернень громадян, які надходять на форму зворотнього зв'язку кіберполіції. За його результатами проведено аналіз щодо найпоширеніших питань, а саме шахрайств відносно громадян України з приводу «віддаленої» роботи та працевлаштуванням за межами держави.

Інформація щодо вчинення онлайн-шахрайств полягала у підробленні (створенні фейкового) аккаунту під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, де поширювалася недостовірна інформація шодо працевлаштування від їх імені та, у подальшому, вводила в оману громадян. У результаті, онлайн-шахраї збагачувалися за рахунок коштів довірливих громадян, за нібито, оформлення необхідних документів.► Неофіційна сторінка існуючого товариства, організації чи особистого повідомлення від незнайомих осіб і т. д., щодо пропозиції працевлаштування за певний грошовий внесок.► Веб-сторінки (вкладки), рекламні оголошення, сайти надання послуг існуючих товариств, організацій, компаній тощо, на яких розміщуються оголошення, з метою власної наживи, щодо працевлаштування за незначний (страховий) внесок.► Оголошення щодо працевлаштування громадян за кордоном, за допомогою яких, вони не тільки отримують гроші, але і персональні дані, які у подальшому, можуть використати у протиправній діяльності.► Ставтеся з обережністю до «привабливих» пропозицій в соціальних мережах та на веб-ресурсах;► Користуючись сайтами, не переходьте за сумнівними посиланнями для здійснення платежів.► Нікому не повідомляйте персональні дані щодо себе чи своїх осіб, адже у подальшому вони можуть бути використані проти вас.► Пам’ятайте, на кожному офіційному сайті є правила безпеки та умови користування, в яких роз’яснюється визначений алгоритм дій, що надасть змогу відрізнити офіційний сайт від фейкового (підробленого).► Також, на офіційному сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрод» ви маєте можливість перевірити номер телефону, посилання на невідомий, сумнівний сайт, а також номер банківської карти на причетність до виявлених шахрайських схем.