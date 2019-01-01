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  • Сьогодні, 13:24
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Від 1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%

Така індексація — це обов’язок Уряду перед українськими пенсіонерами.



Також подано до Парламенту законопроєкт, який пропонує закріпити щорічну дату індексації 1 березня.
В Уряді хочуть, аби пенсії нарешті індексувалися автоматично. Так само, як і автоматичне призначення пенсії, без додаткових звернень. Також у запропонованому законопроєкті пропонується здійснювати індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включно з науковцями та військовослужбовцями.

Минулого року Уряд вперше встановив щомісячні доплати до пенсії в розмірі 500 гривень для людей віком від 80 років. Уже цьогоріч додаткові доплати отримають і люди старше 75 років. Всі ці кроки є частиною стратегії Президента щодо боротьби з бідністю та підвищення соціальних стандартів в Україні.
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Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України 
 пенсійний фонд субсидії законодавство
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