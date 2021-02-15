Про перерахунок субсидій та пільг за січень

У лютому місяці 2021 році спеціалістами Управління соціальної політики Бучанської міської ради буде здійснено перерахунок нарахованих пільг на ЖКП та житлових субсидій за січень 2021 року.

Якщо за результатами проведеного перерахунку сума надміру виплачених коштів за січень 2021 року перевищує суму нарахування пільг/житлової субсидії за лютий 2021 року, то залишок надміру виплачених коштів необхідно утримати з нарахувань за березень, а за потреби за квітень 2021 року.

Вартість природного газу, яка бралася до обрахунку у січні: 9,86 грн. за 1 м.куб., вартість природного газу після зменшення ціни: 6,99 грн. за 1 м.куб.

Враховуючи вищезазначене розмір субсидії та пільги за лютий 2021 року буде зменшений на суму переплати одержаної у січні 2021.Для уникнення соціальної напруги серед населення Управління соціальної політики завчасно інформує про необхідність проведення вищезазначеного перерахунку та зменшення розміру субсидії і пільги у лютому 2021 року.