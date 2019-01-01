Анонсовано будівництво обхідної дороги навколо Києва до кінця 2021 року

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Нова обхідна дорога навколо Києва - до 2025 року
Нова обхідна дорога навколо Києва - до 2025 року
До кінця 2021 року в Україні планують відремонтувати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг, а також продовжити реставрацію історичних пам'ятків.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».
За його словами, за 2020 рік в Україні теж відремонтували 6,5 тисячі км доріг: 4 тисячі км доріг державного значення та 2,5 тисячі км — місцевих доріг. У 2021 році планується не зменшити цей показник і відремонтувати 4,5 тисячі км доріг державного значення та 2 тисячі — місцевого значення.
Крім того, цьогоріч планується розпочати будівництво обхідної дороги навколо Києва, загальна протяжність якої має бути 150 км. А також має початися будівництво траси М-30, яка, за словами Зеленського, стане найдовшою дорогою в Україні — 1 400 км. Траса має з'єднати східну та західну частину країни.
План передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.
Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.
Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.
Ще один інфраструктурний напрямок роботи — відновлення мостів.
За 2020 рік відновили чи побудували 216 мостів, а цьогоріч планується відновити ще 245 мостів, каже президент.
У межах «великої реставрації» в Україні за три роки також відновлять понад 150 об'єктів історичної та культурної спадщини. Очікується реставрація театрів, замків, музеїв.
Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що насамперед йдеться про об'єкти в аварійному стані. Це такі:
► Національну філармонію в Києві,
► Фортеця в Хотині,
► Чернівецький національний університет,
► Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»,
► Підгорецький замок у Львівській області,
► Миколаївську астрономічну обсерваторію,
► Національний літературний меморіальний музей імені Сковороди в Харківській області,
► Замок Радзивіллів у Волинській області,
► Чортківський замок у Тернопільській області,
► Дніпропетровський коледж культури та мистецтв.
Наступний напрямок — розвиток залізничного сполучення. Зеленський анонсував розвиток уже наявних маршрутів «Інтерсіті» та запуск нових напрямків. Він також хоче, щоб залізнична подорож між містами займали 3-4 години.
Анонсували й проєкт щодо вдосконалення приміського сполучення City Express. Проєкт стартує у Києві, Харкові та Дніпрі. Наразі триває розробка програми проєкту та перемовини з інвесторами.
Ще один амбітний напрямок розвитку — авіасполучення. Зеленський хоче розбудовувати регіональні аеропорти у 16 містах, зокрема в Ужгороді, Полтаві, Чернівцях.
Президент також хоче побудувати аеропорт на підконтрольних територіях Донбасу: між Донецькою та Луганською областями.
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