Анонсовано будівництво обхідної дороги навколо Києва до кінця 2021 року



Нова обхідна дорога навколо Києва - до 2025 року Читайте також (12 серпня 2020):

План передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.

Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.

До кінця 2021 року в Україні планують відремонтувати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг, а також продовжити реставрацію історичних пам'ятків.Про це президент Володимир Зеленський заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».За його словами, за 2020 рік в Україні теж відремонтували 6,5 тисячі км доріг: 4 тисячі км доріг державного значення та 2,5 тисячі км — місцевих доріг. У 2021 році планується не зменшити цей показник і відремонтувати 4,5 тисячі км доріг державного значення та 2 тисячі — місцевого значення.Ще один інфраструктурний напрямок роботи — відновлення мостів.За 2020 рік відновили чи побудували 216 мостів, а, каже президент.У межах «великої реставрації» в Україні за три роки також. Очікується реставрація театрів, замків, музеїв.Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що насамперед йдеться про об'єкти в аварійному стані. Це такі:► Національну філармонію в Києві,► Фортеця в Хотині,► Чернівецький національний університет,► Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»,► Підгорецький замок у Львівській області,► Миколаївську астрономічну обсерваторію,► Національний літературний меморіальний музей імені Сковороди в Харківській області,► Замок Радзивіллів у Волинській області,► Чортківський замок у Тернопільській області,► Дніпропетровський коледж культури та мистецтв.Наступний напрямок — розвиток залізничного сполучення. Зеленський анонсував розвиток уже наявних маршрутів «Інтерсіті» та запуск нових напрямків. Він також хоче, щоб залізнична подорож між містами займали 3-4 години.Анонсували й проєкт щодо вдосконалення приміського сполучення City Express. Проєкт стартує у Києві, Харкові та Дніпрі. Наразі триває розробка програми проєкту та перемовини з інвесторами.Ще один амбітний напрямок розвитку — авіасполучення. Зеленський хоче розбудовувати регіональні аеропорти у 16 містах, зокрема в Ужгороді, Полтаві, Чернівцях.Президент також хоче побудувати аеропорт на підконтрольних територіях Донбасу: між Донецькою та Луганською областями.