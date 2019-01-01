Ірпіньводоканал стягуватиме борги через суд

Споживачі, які не сплачували за спожиті послуги понад три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників, з якими підприємство працюватиме у судовому порядку (а стягнення боргів у судовому порядку додає на боржника додаткових грошових навантажень у вигляді судових зборів).
Крім того, боржники з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума боргу яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів громадян, втратять право на отримання субсидії.
У разі неможливості погашення заборгованості в повному обсязі – можна укласти договір поетапного погашення боргу («реструктуризація боргу»). А якщо оплата за комунальні послуги перебільшує 15% частку від сукупного доходу сім’ї – можна отримати субсидію.
❗️Якщо споживачі продовжують накопичувати борг – Ірпіньводоканал вимушений застосовувати радикальні міри та обмежити послуги водопостачання та водовідведення.
Відновлення послуги відбудеться тільки після оплати боргу та робіт з підключення, згідно технології, вартість якої – 2000,00 грн.
У разі відключення споживача від водопровідних та каналізаційних мереж за борги для підключення необхідно особисто прийти до абонентського відділу КП «Ірпіньводоканал» за адресою: вул. Соборна 1-а, каб. 14 та виконати звірку розрахунків, отримати рахунок на оплату за роботи по відключенню-підключенню та оплатити їх.
Для цього необхідні документи (оригінали та копії):
1. Заява від споживача на підключення – відключення.
2. Квитанції про сплату заборгованості та за роботи по відключенню-підключенню.
Вартість послуги: 2000,00 грн (рахунок надається згідно калькуляції).
Телефони Ірпіньводоканал:
+380459762833
+380672198480