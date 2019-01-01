Ірпінь: Крадії, пропаливши вікно, вдерлися у будинок вночі

До поліції зателефонувала 28-річна жителька міста Ірпінь та повідомила, що вночі невідомі вдерлися до її будинку через вікно та викрали сумку з особистими речами та грошима. В цей час жінка та її діти знаходились вдома.

Троє зловмисників вночі пропалювали вікна та проникали до приватних будинків людей. Чоловіки навіть не звертали увагу на те, чи є господарі вдома чи ні. Поки мешканці будинків спали, лиходії викрадали майно, гроші, а потім тікали з місця події.На початку лютого оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили особи двох зловмисників. Ними виявились 27-річний житель міста Буча та 26-річний житель селища Ворзель. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Однак, поліцейські знали, що до злочинів причетний ще один чоловік, тому вони продовжили пошукові заходи. Так, завдяки кропіткій праці, професіоналізму та наполегливості, сьогодні, 20 лютого, правоохоронці затримали третього лиходія. Ним виявився 42-річний громадянин Грузії. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Запобіжний захід обере суд.За місцями проживання крадіїв поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок, зокрема портативний газовий пристрій з балоном, який чоловіки використовували для пропалу вікон.Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території області.