У Бучі поліцейські врятували літню жінку

На спецлінію поліції "102" зателефонувала стурбована жителька міста Буча та повідомила, що її 66- річна сестра вже майже добу не виходить на телефонний зв'язок та не відчиняє двері квартири.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Бучанського районного управління поліції. Поліцейські оглянули прилеглу територію та, оскільки пенсіонерка проживає на першому поверсі, заглянули у вікно її квартири. Правоохоронці побачили, що жінка лежить на підлозі.Не зволікаючи ні хвилини поліцейські викликали швидку допомогу та працівників ДСНС. Однак побачивши ледь помітні рухи жінки, правоохоронці прийняли рішення негайно рятувати пенсіонерку. Отримавши згоду від сестри, поліцейські розбили вітрове скло та зайшли до приміщення квартири, де і знаходилася на підлозі бідолашна.Пенсіонерка пояснила, що добу тому вона впала та не змогла самостійно підвестися, тому протягом доби лежала на підлозі. Медики надали жінці невідкладну допомогу та госпіталізували до медичного закладу.Шановні громадяни, будьте уважними до своїх близьких, особливо похилого віку, адже Ваша пильність може врятувати їм життя. А правоохоронці у будь якій ситуації завжди готові прийти на допомогу.