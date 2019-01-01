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БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Міністерство освіти і науки України надзвичайно стурбоване трагічними подіями, що сталися з підлітками через небезпечні ігри в соціальних мережах.

Цифрове середовище, дійсно, є небезпечнішим, ніж здається. Діти можуть сприймати свою активність у соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до катастрофічних випадків.


Створення безпечного освітнього середовища, зокрема в інтернеті, формування навичок цифрової грамотності та поведінки у дітей у Всесвітній мережі, соціально-емоційна грамотність є важливими завданнями для Міністерства.

Наявність відповідних професійних компетентностей у вчителів включено до професійних стандартів та стандартів підготовки. Обов’язковість формування цифрових компетентностей у дітей включено до стандартів освіти та реалізується в освітньому процесі.

На сайті МОН можна знайти розділ "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема, розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії "дитина-інтернет-мобільний зв'язок" від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

КІБЕРБУЛІНГ ТА ЧАТ-БОТ "КІБЕРПЕС"


Кібербулінг – це цькування із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах, зокрема через:

► поширення брехні чи розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах;
► повідомлення чи погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди.

За даними ЮНІСЕФ в Україні, майже 50% підлітків були жертвами кібербулінгу. Кожна третя дитина прогулювала школу через кібербулінг. 75% підлітків у анонімному опитуванні підтвердили те, що Instagram, TikTok і Snapchat є основними соціальними платформами для цькування.

Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції України випустило чат-бот "Кіберпес". У чат-боті можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу.

Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.

У чат-боті "Кіберпес" можна знайти інформацію про те:
► що таке «кібербулінг» та як він проявляється;
► як визначити контент, що містить кібербулінг;
► що робити, якщо вас кібербулять;
► як видалити матеріали, що містять кібербулінг;
► як попередити кібербулінг;
► як не бути кібербулером.

Повна версія публікації на сайті МОН >>

Книга "ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУСВІТІ"



Пам'ятка для батьків: «Діти. Інтернет. Мобільний зв»
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