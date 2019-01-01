Міністерство освіти і науки України надзвичайно стурбоване трагічними подіями, що сталися з підлітками через небезпечні ігри в соціальних мережах.
Створення безпечного освітнього середовища, зокрема в інтернеті, формування навичок цифрової грамотності та поведінки у дітей у Всесвітній мережі, соціально-емоційна грамотність є важливими завданнями для Міністерства.
Наявність відповідних професійних компетентностей у вчителів включено до професійних стандартів та стандартів підготовки. Обов’язковість формування цифрових компетентностей у дітей включено до стандартів освіти та реалізується в освітньому процесі.
На сайті МОН можна знайти розділ "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема, розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії "дитина-інтернет-мобільний зв'язок" від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
► поширення брехні чи розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах;
► повідомлення чи погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди.
За даними ЮНІСЕФ в Україні, майже 50% підлітків були жертвами кібербулінгу. Кожна третя дитина прогулювала школу через кібербулінг. 75% підлітків у анонімному опитуванні підтвердили те, що Instagram, TikTok і Snapchat є основними соціальними платформами для цькування.
Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції України випустило чат-бот "Кіберпес". У чат-боті можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу.
Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.
У чат-боті "Кіберпес" можна знайти інформацію про те:
► що таке «кібербулінг» та як він проявляється;
► як визначити контент, що містить кібербулінг;
► що робити, якщо вас кібербулять;
► як видалити матеріали, що містять кібербулінг;
► як попередити кібербулінг;
► як не бути кібербулером.
Повна версія публікації на сайті МОН >>
Книга "ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУСВІТІ"
Пам'ятка для батьків: «Діти. Інтернет. Мобільний зв»
Цифрове середовище, дійсно, є небезпечнішим, ніж здається. Діти можуть сприймати свою активність у соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до катастрофічних випадків.
Створення безпечного освітнього середовища, зокрема в інтернеті, формування навичок цифрової грамотності та поведінки у дітей у Всесвітній мережі, соціально-емоційна грамотність є важливими завданнями для Міністерства.
Наявність відповідних професійних компетентностей у вчителів включено до професійних стандартів та стандартів підготовки. Обов’язковість формування цифрових компетентностей у дітей включено до стандартів освіти та реалізується в освітньому процесі.
На сайті МОН можна знайти розділ "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема, розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії "дитина-інтернет-мобільний зв'язок" від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
КІБЕРБУЛІНГ ТА ЧАТ-БОТ "КІБЕРПЕС"
Кібербулінг – це цькування із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах, зокрема через:
► поширення брехні чи розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах;
► повідомлення чи погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди.
За даними ЮНІСЕФ в Україні, майже 50% підлітків були жертвами кібербулінгу. Кожна третя дитина прогулювала школу через кібербулінг. 75% підлітків у анонімному опитуванні підтвердили те, що Instagram, TikTok і Snapchat є основними соціальними платформами для цькування.
Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції України випустило чат-бот "Кіберпес". У чат-боті можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу.
Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.
У чат-боті "Кіберпес" можна знайти інформацію про те:
► що таке «кібербулінг» та як він проявляється;
► як визначити контент, що містить кібербулінг;
► що робити, якщо вас кібербулять;
► як видалити матеріали, що містять кібербулінг;
► як попередити кібербулінг;
► як не бути кібербулером.
Повна версія публікації на сайті МОН >>
Книга "ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУСВІТІ"
Пам'ятка для батьків: «Діти. Інтернет. Мобільний зв»