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  • Учора, 15:08
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В Ірпені забудують територію ІРПІНЬМАШ

Ірпіньмаш – під забудову: в промзоні Ірпеня хочуть звести десятки висоток. Міська рада повідомила про громадські обговорення детального плану території ПрАТ "Ірпіньмаш".


І це зважаючи на те, що цей мікрорайон міста густо заселений унаслідок хаотичної шаленої забудови. Наразі кількість населення тут сягає 15 тис. осіб.
Для дорослих практично нема роботи, відчувається гостра нестача місць у школах та садочках. А нечистоти з окремих житлових комплексів зливають прямо на заплаву р. Буча.

Детальніше на сайті: www.irpin.online

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Ірпінь Бучанський район
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