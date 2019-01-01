В Ірпені забудують територію ІРПІНЬМАШ

Ірпіньмаш – під забудову: в промзоні Ірпеня хочуть звести десятки висоток. Міська рада повідомила про громадські обговорення детального плану території ПрАТ "Ірпіньмаш".

І це зважаючи на те, що цей мікрорайон міста густо заселений унаслідок хаотичної шаленої забудови. Наразі кількість населення тут сягає 15 тис. осіб.Для дорослих практично нема роботи, відчувається гостра нестача місць у школах та садочках. А нечистоти з окремих житлових комплексів зливають прямо на заплаву р. Буча.