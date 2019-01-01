Новий керівник ірпінської поліції

Олександр Малоголовий приступив до виконання обов'язків начальника відділення поліції №2 (м.Ірпінь) Бучанського районного управління поліції

Виконувати обов'язки на цій посаді призначений підполковник поліції Олександр Малоголовий.Олександр Володимирович народився 23 січня 1981 року в м.Прилуки на Чернігівщині.Навчався в Національній академії внутрішніх справ України.Має досвід керівної роботи.Пройшов службу від оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Солом'янського районного управління Головного управління МВС України у м.Києві - до начальника відділення поліції№4 (с.Капітанівка) Бучанського районного управління поліції.