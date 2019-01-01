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Новий керівник ірпінської поліції

Олександр Малоголовий приступив до виконання обов'язків начальника відділення поліції №2 (м.Ірпінь) Бучанського районного управління поліції


18 лютого очільник поліції Київщини полковник поліції Андрій Нєбитов представив особовому складу відділу поліції №2 (м.Ірпінь) Бучанського районного управління поліції нового керівника.

Виконувати обов'язки на цій посаді призначений підполковник поліції Олександр Малоголовий.
Олександр Володимирович народився 23 січня 1981 року в м.Прилуки на Чернігівщині.
Навчався в Національній академії внутрішніх справ України.
Має досвід керівної роботи.

Пройшов службу від оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Солом'янського районного управління Головного управління МВС України у м.Києві - до начальника відділення поліції
№4 (с.Капітанівка) Бучанського районного управління поліції.

Приймальний день - середа з 16:00 до 18:00.
На час карантинних обмежень заяви від громадян приймаються у письмовій формі.
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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 поліція Ірпінь Бучанський район
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