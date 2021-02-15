Щодо субсидій та пільг при зміні газопостачальника

Якщо за результатами проведеного перерахунку сума надміру виплачених коштів за січень 2021 року перевищує суму нарахування пільг/житлової субсидії за лютий 2021 року, то залишок надміру виплачених коштів необхідно утримати з нарахувань за березень, а за потреби за квітень 2021 року.

Вартість природного газу, яка бралася до обрахунку у січні - 9,86 грн. за 1 м.куб., вартість природного газу після зменшення ціни - 6,99 грн. за 1 м.куб. Різниця на одному кубі склала 2,87 грн. Враховуючи вищезазначене розмір субсидії та пільги за лютий 2021 року буде зменшений на суму переплати одержаної у січні 2021.

На виконання доручення Міністерства соціальної політики від 15.02.2021 року № 2807/0/2-21/56 у зв’язку з встановленням в лютому 2021 року газопостачальними підприємствами нової ціни на природний газ, спожитий населенням у січні 2021 року,Для уникнення соціальної напруги серед населення управління соціальної політики завчасно інформує про необхідність проведення вищезазначеного перерахунку та зменшення розміру субсидії і пільги у лютому 2021 року.