У Гостомелі запрацював паспортний сервіс

У Гостомелі відкрили паспортний сервіс. Як повідомив керівник ЦНАП Олексій Литвин, до березня відділ паспортного сервісу, де можна буде оформити та отримати ID-картки громадянина України, отримати закордонний паспорт, а також здійснити інші послуги пов’язанні з заміною документів, працюватиме в тестовому режимі.Запис на оформлення паспортів здійснюватиметься з 1 березня за телефоном: