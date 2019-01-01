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У Гостомелі запрацював паспортний сервіс

У Гостомелі відкрили паспортний сервіс. Як повідомив керівник ЦНАП Олексій Литвин, до березня відділ паспортного сервісу, де можна буде оформити та отримати ID-картки громадянина України, отримати закордонний паспорт, а також здійснити інші послуги пов’язанні з заміною документів, працюватиме в тестовому режимі.

Запис на оформлення паспортів здійснюватиметься з 1 березня за телефоном:
+380459731055
Гостомелький паспортний стіл

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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель паспорт ЦНАП
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