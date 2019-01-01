У квітні на 7,5% підвищать тарифи на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підвищення тарифу на передачу електроенергії на 7,5% - до 316,08 грн/МВт-год з 1 квітня.
Згідно з текстом обґрунтування до постанови, підставою для підвищення тарифу стало включення у його структуру додатково 1,5 млрд грн витрат на виплату відсотків з 10,25 млрд грн кредитів держбанків, залучених оператором системи передач для розрахунків з держпідприємством "Гарантований покупець".
Водночас НКРЕКП не включила в тариф, за пропозицією "Укренерго", 11,3 млрд грн дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку "Гарантованого покупця" в рамках спеціальних обов'язків для розрахунків із "зеленою" генерацією.
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