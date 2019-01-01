Декларування доходів: де знайти відповіді, як це зробити?

Для допомоги платникам податків Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків, в яких роз’яснюватиметься як правильно користуватися електронними сервісами.

Державна податкова служба щиро вітає та заохочує всіх причетних долучитися до процесу декларування доходів.Подавати декларацію – це, перш за все, наш конституційний обов’язок (ч. 2 ст. 67 Конституції України), від виконання якого залежить не тільки економічний розвиток держави, а й рівень соціального захисту кожного громадянина.Також для зручності платників всюБудьмо відповідальними.💪