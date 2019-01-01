Декларування доходів: де знайти відповіді, як це зробити?

Для допомоги платникам податків Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків, в яких роз’яснюватиметься як правильно користуватися електронними сервісами.
Державна податкова служба щиро вітає та заохочує всіх причетних долучитися до процесу декларування доходів.
Подавати декларацію – це, перш за все, наш конституційний обов’язок (ч. 2 ст. 67 Конституції України), від виконання якого залежить не тільки економічний розвиток держави, а й рівень соціального захисту кожного громадянина.
Аби у вас виникало якнайменше складнощів з поданням декларації податкова служба розробила відеоінструкцію, яка розміщена на YouTube каналі:
Цей відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок. Звертаємо увагу, щоб подати декларацію через Електронний кабінет платникам податків необхідно мати електронний підпис.
Також для зручності платників всю необхідну інформацію зібрано в рубриці «Деклараційна кампанія 2021»: www.tax.gov.ua >>.
На вебсайті НАЗК зібрані інформація та роз’яснення для заповнення декларації:nazk.gov.ua >>.
Будьмо відповідальними.💪