Посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху

17 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт №2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. За проголосували 325 народних депутатів.

Ухвалені зміни передбачають зокрема (але не виключно):

✅Посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння:

► Вперше: штраф 17 тисяч гривень+ позбавлення права керування ТЗ на один рік.

► Повторно протягом року: штраф 34 тисячі гривень + позбавлення права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на десять діб з позбавленням права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого.

► Двічі протягом року: штраф 51 тисяча гривень + позбавлення права керування ТЗ на десять років з конфіскацією ТЗ, або адмінарешт на п’ятнадцять діб з позбавленням права керування ТЗ на десять років, з конфіскацією ТЗ.

✅Збільшення штрафу до 510 гривень за:

🔹непристебнутий пасок безпеки;

🔹розмову по телефону за кермом без гарнітури;

🔹відсутність шолома у мотоцикліста.

Це важливий і дуже потрібний крок у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.Це результат кропіткої і наполегливої праці, яка почалась з 2017 року (після трагічного ДТП у Харкові).✅ В контексті керування у стані спяніння усуваються прогалини і застарілі норми радянських часів, які передбачали звільнення від відповідальності у зв’язку із малозначністю, передачу справи на розгляд трудового колективу чи закриття такої справи за проходженням строків (строк розгляду буде складати 1 рік).✅Збільшення штрафу за перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год – з 510 гривень до 1700 гривень.✅Збільшення штрафу за залишення місця ДТП з 255 гривень до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на 1-2 роки або без такого.✅ Штраф за керування або передачу керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, збільшено з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).✅За керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права штраф збільшено з 510 до 20 400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).✅Зросте також штраф для пішоходів — за перехід у недозволеному місці 255 гривень (зараз 51 гривня).