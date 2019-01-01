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  • Учора, 13:08
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Посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху

17 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт №2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. За проголосували 325 народних депутатів.


Новий закон суттєво збільшує покарання за керування автомобілем напідпитку та у стані наркотичного сп'яніння.

Це важливий і дуже потрібний крок у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Це результат кропіткої і наполегливої праці, яка почалась з 2017 року (після трагічного ДТП у Харкові).

Ухвалені зміни передбачають зокрема (але не виключно):


✅Посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння:
► Вперше: штраф 17 тисяч гривень+ позбавлення права керування ТЗ на один рік.
► Повторно протягом року: штраф 34 тисячі гривень + позбавлення права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на десять діб з позбавленням права керування ТЗ на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого.
► Двічі протягом року: штраф 51 тисяча гривень + позбавлення права керування ТЗ на десять років з конфіскацією ТЗ, або адмінарешт на п’ятнадцять діб з позбавленням права керування ТЗ на десять років, з конфіскацією ТЗ.

✅ В контексті керування у стані спяніння усуваються прогалини і застарілі норми радянських часів, які передбачали звільнення від відповідальності у зв’язку із малозначністю, передачу справи на розгляд трудового колективу чи закриття такої справи за проходженням строків (строк розгляду буде складати 1 рік).
✅Збільшення штрафу за перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год – з 510 гривень до 1700 гривень.

✅Збільшення штрафу до 510 гривень за:
🔹непристебнутий пасок безпеки;
🔹розмову по телефону за кермом без гарнітури;
🔹відсутність шолома у мотоцикліста.

✅Збільшення штрафу за залишення місця ДТП з 255 гривень до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на 1-2 роки або без такого.
✅ Штраф за керування або передачу керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, збільшено з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).
✅За керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права штраф збільшено з 510 до 20 400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).
✅Зросте також штраф для пішоходів — за перехід у недозволеному місці 255 гривень (зараз 51 гривня).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


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