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  • Учора, 17:27
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Ірпінь: Суддю образили, вказавши на те, що вона переселенець

Суддя Ірпінського міського суду Київської області Наталія Карабаза повідомила до Вищої ради правосуддя про те, що стосовно неї учасник судового процесу допустив дискримінаційні висловлювання.



Як зазначила у своєму повідомленні Н. Карабаза, в її виробництві з грудня 2020 року перебуває цивільна справа про виділення в натурі частки із спільної часткової власності.


В рамках розгляду даного позову суддя зробила запит до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління міграційної служби в Києві та області для отримання даних про реєстрацію місця проживання відповідача.

Отримавши відповідь, 29 січня 2021 року Суддя відкрила загальне позовне провадження за цим позовом. Підготовче засідання за участю сторін було призначено судом на 30 березня.

Однак 1 лютого в суд надійшла скарга, в якій учасник процесу допустив образливі висловлювання на адресу судді, акцентувавши увагу на місці народження судді, місце проживання її родичів і на те, що вона є внутрішньо переміщеним особою.

«Зазначені дії розцінюю як очевидний тиск на мене при здійсненні правосуддя», - зазначила Н. Карабаза.

Відзначимо, що до 2015 року Н. Карабаза була суддею Шахтарського міськрайонного суду Донецької області. А в 2015 році суддя була переведена на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області.

Тепер в даній ситуації буде розбиратися Вища рада правосуддя.
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www.sud.ua 
 поліція Ірпінь
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