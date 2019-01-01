Бучанку обрали Головою наглядової ради НСТУ

16 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала голову наглядової ради НСТУ та секретаря наглядової ради НСТУ.

Світлана Остапа делегована у наглядову раду НСТУ від фракції «Голос». Пані Остапа – заступниця шефредактора порталу «Детектор медіа», заслужена журналістка України, членкиня Комісії з журналістської етики. Вона виконує свої повноваження повторно, із січня 2017 року по січень 2021 рік входила у перший склад наглядової ради НСТУ, перші два роки була заступницею голови наглядової ради НСТУ Тетяни Лебедєвої. 25 березня 2019 року її обрали головою наглядової ради НСТУ, виковувала свої обов’язки до 19 січня 2021 року.

За Максима Кречетова проголосували 6 членів наглядової ради.Секретарем наглядової ради НСТУ став Вадим Міський, його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради НСТУ.У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ, двоє з них були на засіданні в онлайн-режимі та оголошували свій вибір публічно. Інші члени НР голосували, заповнюючи бюлетені.Також на засіданні були присутні представники міжнародної спільноти, зокрема Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу та посольств, голова НСТУ Зураб Аласанія, члени правління НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, інші члени правління НСТУ взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.Кандидатом на секретаря наглядової ради НСТУ висунули Вадима Міського, який був двічі секретарем наглядової ради у першій каденції наглядової ради НСТУ.Максим Кречетов делегований від фракції «Слуга народу». Пан Кречетов – журналіст, має 27 років телевізійного досвіду, працював у директораті з питань інформаційної політики Офісу президента України, позаштатним радником заступника голови Офісу Президента України (ОПУ) Кирила Тимошенка.Під час презентації він, як кандидат на голову наглядової ради НСТУ, запропонував розвивати цифрові платформи на Суспільному.Вона розповіла про перші чотири роки діяльності наглядової ради НСТУ. На посаді голови наглядової ради НСТУ пані Остапа хоче, щоб члени НР підвищували свою кваліфікацію, для цього заплановане навчання, щоб у найближчому майбутньому члени НР могли вивчити досвід ВВС, хоче удосконалити профільний закон про Суспільне телебачення та радіомовлення, планує підтримувати та покращувати комунікацію з політиками і представниками влади та ставить перед собою завдання забезпечити незалежність НСТУ.Вадим Міський вдруге обраний у наглядову раду НСТУ від сфери захисту прав дітей та молоді. Його двічі обирали секретарем наглядової ради НСТУ, у 2017 та 2019 роках.