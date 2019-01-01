СБУ затримало заступника начальника відділу архітектури Ірпеня

Вимагав 28 тисяч гривень і взяли на гарячому - при передачі половини суми. В Ірпені затримано заступника начальника відділу архітектури та містобудування Ірпінської міської ради Віктора Федорова під час вимагання та отримання хабаря.
Обшуки проводять у відділі архітектури та містобудування ради міста.
Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, на сторінці фейсбук зазначив:
"Хабарникам не місце в Ірпінській міській раді"
Обшуки проводять у відділі архітектури та містобудування ради міста.
Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, на сторінці фейсбук зазначив:
"Хабарникам не місце в Ірпінській міській раді"