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  • Учора, 14:50
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СБУ затримало заступника начальника відділу архітектури Ірпеня

Вимагав 28 тисяч гривень і взяли на гарячому - при передачі половини суми. В Ірпені затримано заступника начальника відділу архітектури та містобудування Ірпінської міської ради Віктора Федорова під час вимагання та отримання хабаря.
Обшуки проводять у відділі архітектури та містобудування ради міста.



Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, на сторінці фейсбук зазначив:
"Хабарникам не місце в Ірпінській міській раді"




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