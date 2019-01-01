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  • Учора, 13:57
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В Ірпені ліквідовано загорання квартири. Обережно з вогнем!

15 лютого о 12:15 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпеня надійшло повідомлення про пожежу у м. Ірпінь на вул. Северинівська, 131.


До місця виклику одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання всередині квартири на 3-му поверсі у 9-типоверховому будинку.
За допомогою ланки ГДЗС врятовано власницю квартири 1938 р.н.
Пожежу локалізовано о 12:27 та ліквідовано о 12:33.
На місці працювала 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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