В Ірпені ліквідовано загорання квартири. Обережно з вогнем!

15 лютого о 12:15 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпеня надійшло повідомлення про пожежу у м. Ірпінь на вул. Северинівська, 131.

За допомогою ланки ГДЗС врятовано власницю квартири 1938 р.н.Пожежу локалізовано о 12:27 та ліквідовано о 12:33.На місці працювала 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих немає.Причина пожежі встановлюється.