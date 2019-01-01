Платити за формальні "куби" газу більше не треба. Нові платіжки за газ

Відтепер в платіжках за газ не вказується коефіцієнт приведення до стандартних умов.

Нові платіжки

"Накрутка" лічильників

Газова війна

Жертвою цієї війни виявилися українці, які отримували платіжки, де були перераховані обсяги за попередні роки і знайдені борги на тисячі гривень.

Енергоодиниці замість "кубів"

Втім, у цій операції є і слабка ланка. Якщо влада не прийме закон до осені, домовленості анулюються.

Газорозподільні компанії не будуть (поки що) вимагати доплат за обсяги споживання, що виникли в результаті застосування "температурних коефіцієнтів". А в українців більше не буде приводу для образи і гнівного обурення при вигляді виріс "з повітря" боргу за газ.У платіжці за січень відсутня те, що псувало кров багатьом протягом останніх двох років - температурний коефіцієнт.Однак в платіжках за грудень, які приходили в січні, коефіцієнт приведення до стандартних умов ще вказувався.Це не помилка і не збій у одного конкретного постачальника. Такі платіжки зараз приходять або формуються в електронних документах для всіх. І це результат закулісних домовленостей, які призупинили дію температурних коефіцієнтів.Природний газ взимку стискається під дією низьких температур, а влітку, навпаки, розширюється, під дією тепла. Газові лічильники не враховують цього нюансу, тому є коефіцієнти, які їх показання наближають до правильних.За правильний облік газу в трубі відповідають Оператор ГТС (до 2020 року - "дочка" Нафтогазу "Укртрансгаз") і облгази. Останні доставляють газ споживачам, але при транспортуванні частина ресурсу "згорає", і облгази докуповують газ у оператора ГТС для балансування системи.Після початку реформи ринку кілька років тому ціна газу безперервно зростала, а тарифи облгазів виявилися замороженими НКРЕКУ, тобто оператори мереж були змушені закуповувати газ в збиток.Після того, як домовитися ні з Нафтгогазом, ні з владою не вдалося, і на ринку газу почала зростати гігантська піраміда боргів, облгази стали застосовувати температурні коефіцієнти при розрахунках з газзбутами, а ті, в свою чергу, "навішувати" коефіцієнти на споживача. Вибухнула "війна коефіцієнтів".Чиновники і Нафтогаз гнівно обіцяли "розібратися", але лише піарилися на чужих проблемах, НКРЕКУ накладала штрафи, які відхиляли суди, а віз так і не рухався. Більш того, з відкриттям ринку газу наявність коефіцієнтів перетворилося в інструмент боротьби за клієнта. Зараз же все змінюється.Облгази перестають розраховувати, а газзбути припиняють виставляти температурні коефіцієнти в платіжках побутовим споживачам.Виграють від цієї угоди всі сторони. Енергоодиниці враховують фактичну енергоємність природного газу, тобто в тому числі і ті самі температурні коефіцієнти, через які був весь сир-бор. Це влаштовує облгази, газзбути і інших постачальників.Виграє населення, особливо в тих регіонах, де споживачі скаржаться на слабку калорійність газу. Адже платити вони будуть вже не за формальні "куби", а за спожиті за фактом калорії.В цьому випадку українці знову можуть побачити температурні коефіцієнти в своїх платіжках вже в четвертому кварталі, та ще, можливо, і з перерахунком за цей рік. А учасники ринку, в свою чергу, отримають нові штрафи від НКРЕКУ, а влада - нові тарифні майдани.