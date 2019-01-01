На лекції з кадетами поліція пояснила правила безпеки при поводженні зі зброєю

До відділу поліції №2 (місто Ірпінь) Бучанського районного управління поліції завітали учні кадетського класу Ірпінського ліцею №3.



Правоохоронці спільно з інструктором із вогневої підготовки провели для дітей лекційні та практичні заняття із заходів безпеки при поводженні зі зброєю.На лекційному занятті спеціаліст розповів про основні заходи безпеки при поводженні зі зброєю та показав кадетам її матеріальну частину на учбовому пістолеті.Учні з цікавістю слухали доведену інформацію, та активно брали участь у її обговоренні.