Ірпіньводоканал надає послуги з лабораторних досліджень питної води

26.01.2021 року Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради в КП «Ірпіньводоканал» було затверджено перелік платних полуг вартості виконання хімічних та бактеріологійних аналізів питної води з виїздом та без виїзду автотранспорту лабораторії для взяття проб.
Робота з досліджень якості питної води проводиться відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", подача в розподільчу водопровідну мережу, транспортування до абонентів, забезпечення надійної експлуатації споруд, обладнання і мереж.
Достатня технічна оснащеність Лабораторії дозволяє фахівцям кваліфіковано проводити комплексну оцінку якості природної і питних вод по епідеміологічної та радіаційної безпеки, хімічної нешкідливості та фізіологічної повноцінності на рівні європейських і світових стандартів.
Лабораторія Ірпіньводоканалу контролює якість по розширеному спектру органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних та мікробіологічних показників. Загалом моніторинг якості здійснюється більш ніж по 23 показниках.
У лабораторному центрі фізичні та юридичні особи мають змогу замовити послугу перевірки якості питної води.
Проби на бактеріологічний аналіз відбираються тільки лаборантами, у спеціальну тару та за алгоритмом відбору.
Замовити такі аналізи може кожен, звернувшись до Лабораторного центру КП «Ірпіньводоканал» за тел.
+380675104957
Лабораторний центр КП "Ірпіньводоканал" надає послуги з виконання лабораторних досліджень питної води.
Робота з досліджень якості питної води проводиться відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", подача в розподільчу водопровідну мережу, транспортування до абонентів, забезпечення надійної експлуатації споруд, обладнання і мереж.
Достатня технічна оснащеність Лабораторії дозволяє фахівцям кваліфіковано проводити комплексну оцінку якості природної і питних вод по епідеміологічної та радіаційної безпеки, хімічної нешкідливості та фізіологічної повноцінності на рівні європейських і світових стандартів.
Лабораторія Ірпіньводоканалу контролює якість по розширеному спектру органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних та мікробіологічних показників. Загалом моніторинг якості здійснюється більш ніж по 23 показниках.
У лабораторному центрі фізичні та юридичні особи мають змогу замовити послугу перевірки якості питної води.
Для того, щоб здати на хімічний аналіз проби води із підземних свердловин чи колодязів потрібно:
1. Прокачати чи злити воду протягом 10-15 хвилин.
2. Наповнити чисту пластикову пляшку об’ємом від 1,5 л. до 2 л. до самої кришечки.
3. Доставити проби у лабораторний центр протягом 2х годин.
1. Прокачати чи злити воду протягом 10-15 хвилин.
2. Наповнити чисту пластикову пляшку об’ємом від 1,5 л. до 2 л. до самої кришечки.
3. Доставити проби у лабораторний центр протягом 2х годин.
Проби на бактеріологічний аналіз відбираються тільки лаборантами, у спеціальну тару та за алгоритмом відбору.
Замовити такі аналізи може кожен, звернувшись до Лабораторного центру КП «Ірпіньводоканал» за тел.
+380675104957