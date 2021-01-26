Ірпіньводоканал надає послуги з лабораторних досліджень питної води

Лабораторний центр КП "Ірпіньводоканал" надає послуги з виконання лабораторних досліджень питної води.

Для того, щоб здати на хімічний аналіз проби води із підземних свердловин чи колодязів потрібно:

1. Прокачати чи злити воду протягом 10-15 хвилин.

2. Наповнити чисту пластикову пляшку об’ємом від 1,5 л. до 2 л. до самої кришечки.

3. Доставити проби у лабораторний центр протягом 2х годин.

Робота з досліджень якості питної води проводиться відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", подача в розподільчу водопровідну мережу, транспортування до абонентів, забезпечення надійної експлуатації споруд, обладнання і мереж.Достатня технічна оснащеність Лабораторії дозволяє фахівцям кваліфіковано проводити комплексну оцінку якості природної і питних вод по епідеміологічної та радіаційної безпеки, хімічної нешкідливості та фізіологічної повноцінності на рівні європейських і світових стандартів.Лабораторія Ірпіньводоканалу контролює якість по розширеному спектру органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних та мікробіологічних показників. Загалом моніторинг якості здійснюється більш ніж по 23 показниках.У лабораторному центрі фізичні та юридичні особи мають змогу замовити послугу перевірки якості питної води.Проби на бактеріологічний аналіз відбираються тільки лаборантами, у спеціальну тару та за алгоритмом відбору.Замовити такі аналізи може кожен, звернувшись до Лабораторного центру КП «Ірпіньводоканал» за тел.