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Найбільший Інтернет провайдер регіону прискорив швидкість "Світ"

Швидкість на всі світові ресурси збільшено! Компанією БЕСТ від 20 лютого 2021 року в кожному нашому тарифному плані швидкість на світові ресурси буде прирівняна до швидкості по Україні!

Більше ніякого поділу на Україну та Світ - переглядайте, користуйтеся, завантажуйте та діліться різноманітним контентом на максимальній швидкості.

Зверніть увагу, що швидкості вище 100 Мбіт можливі за умови підключення через гігабітний порт та пропускної здатності клієнтського обладнання (це означає, що WAN порт вашого роутеру має бути 1024 Мбіт (1 Гб) або підтримувати швидкість вподобаного тарифу та мережева карта вашого комп'ютеру має підтримувати відповідну можливість).

Детальніше на сайті БЕСТ >>

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БЕСТ Зіневич Ірпінська ОТГ Бучанська ОТГ Бучанський район
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