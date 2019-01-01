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Укрпошта виготовила спеціальний штемпель з зображенням станції Академік Вернадський

На честь ювілею станції "Академік Вернадський" Укрпошта виготовила спеціальний штемпель з зображенням станції. 6 лютого 2121 року наша команда урочисто зробила спецпогашення.


На о. Галіндез наразі знаходиться найпівденніше поштове відділення України, яке дії з моменту передачі станції. Будь хто бажаючий може відправити листа або листівку.
В цьому році ми, разом з командою JCR, відправили пошту і в деякі країни вона вже дійшла.
Не лякайтесь, якщо у поштовій скрині ви знайдете лист з Антарктики.




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Євген Прокопчук фотофакт Буча
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