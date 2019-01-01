ДП “Антонов” показав виготовлені частини майбутнього літака Ан-178 для ЗСУ

На підприємстві «Антонов» продемонстрували елементи майбутнього багатоцільового транспортного літака Ан-178, який почали будувати на замовлення Міноборони України.

«Нині у цеху №8 навіть при вході чути, як кипить робота. Працівники готують компоненти нового літака – багатоцільового транспортного Ан-178. Ось частина носа машини 007 – першого екземпляра для міністерства оборони України».

«Це стапель остаточного складання, який проходить перевірку за своїми геометричним параметрам перед початком складання фюзеляжу першого літака», – розповів в.о. генерального директора Сергій Бичков.

Водночас в іншому цеху, поряд з дослідним зразком Ан-178 та літаком для Перу проходить калібрування стапеля для складання першого транспортника для українського війська.Відповідно до контракту, Міністерство оборони України замовило три Ан-178 до 2024 року (перший літак – в першій половині 2023 року, а другий і третій через кожні три місяці). Але вже нині у цехах підприємства в стапелі закладають значно більше машинокомплектів.Відзначимо, що ДП «Антонов» в минулі роки потроху займалося збиранням окремих компонентів для майбутніх Ан-178, ще не маючи замовлень на них, за власний кошт.За планами «Антонова», поточного місяця має початися збирання фюзеляжу Ан-178, а вже на початку літа перший фюзеляж для Міністерства оборони має бути вийнятий зі стапеля й встановлений в цеху для стикування крил, хвостового оперення та інших компонентів.Варто додати, що на держпідприємстві поки що не називають три літаки для Міноборони серією, а лише головною партією, після успішного виготовлення якої почнеться вже справжнє серійне виробництво.На «Антонові» кажуть, що за потреби та наявності замовлень на підприємстві зможуть відновити великосерійне збирання та вийти на виготовлення 12-20 літаків на рік.