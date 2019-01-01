» » Ірпінь: Ліквідовано загорання житлового будинку
  • Сьогодні, 09:38
  • 148
  • 0
+aA | -Aa 

Ірпінь: Ліквідовано загорання житлового будинку

7 лютого о 20:19 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: м. Ірпінь вул. Садова, 19 .


До місця виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що горить крівля та перекриття житлового будинку.
Пожежу локалізовано о 20:50, повністю ліквідовано о 21:20.
На пожежі працювало 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Причини пожежі встановлюється.

1 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

Буча та регіон
У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

Буча та регіон
У Бучі ліквідували загорання житлового будинку

У Бучі ліквідували загорання житлового будинку

Буча та регіон
За добу рятувальники гасили авто і приватний будинок

За добу рятувальники гасили авто і приватний будинок

Буча та регіон
Вранці в Бучі горів приватний будинок

Вранці в Бучі горів приватний будинок

Буча та регіон
Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Буча та регіон
В Коцюбинське ліквідували загорання приватному будинку

В Коцюбинське ліквідували загорання приватному будинку

Буча та регіон
Вночі ліквідували загорання приватного житлового будинку в Бучі (відео)

Вночі ліквідували загорання приватного житлового будинку в Бучі (відео)

Буча та регіон
У Ворзелі ліквідували загорання приватного будинку

У Ворзелі ліквідували загорання приватного будинку

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.