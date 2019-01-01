Ірпінь: Ліквідовано загорання житлового будинку

7 лютого о 20:19 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: м. Ірпінь вул. Садова, 19 .
До місця виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.
По прибуттю на місце виклику встановлено, що горить крівля та перекриття житлового будинку.
Пожежу локалізовано о 20:50, повністю ліквідовано о 21:20.
На пожежі працювало 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Причини пожежі встановлюється.