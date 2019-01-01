Публічна бібліотека Бучанської МОТГ запрошує любителів читання

Сучасна, затишна Бучанська Публічна бібліотека відчиняє свої двері для любителів читання та поціновувачів книги.
Позаду локдаун, і ми чекаємо на своїх давніх та нових відвідувачів. Не забуваємо про дотримання протиепідемічних заходів.
Бібліотека працює за графіком:
Вівторок - Субота: 10:00 - 18:00 годин
Неділя, Понеділок: вихідні дні
+380668825809
місто Буча, вулиця Енергетиків, 2
[email protected]
Вівторок - Субота: 10:00 - 18:00 годин
Неділя, Понеділок: вихідні дні
+380668825809
місто Буча, вулиця Енергетиків, 2
[email protected]