Нечистоти з Ірпеня зливають на заплаву річки Буча

В Ірпені у районі БТР, де виросли численні новобудови, цілодобово потік стоків струмує на заплавні землі, забруднюючи їх нечистотами. Тут уже утворилося ціле озерце, де відчувається нестерпний сморід. Шкідливі речовини просочуються у ґрунт, а потім – і в річку Буча.Усе це через те, що КНС, яку тут облаштували, не підключена до центральної каналізаційної мережі. Коли вона переповнена, стоки виливаються на поле.Ні забудовники цього району, ні ірпінська влада більше чотирьох років особливо не переймалися цією проблемою. Злочинне нехтування нею загрожує екологічним лихом.Люди зателефонували до «Ірпіньводоканалу». Там спочатку обіцяли приїхати, але потім зазначили, що власником КНС є приватна особа. І порадили звернутися до неї. Не відгукнулися ні муніципальна варта, ні інші служби – декілька діб нема реакції.Екологічне лихо: нечистоти в Ірпені із новобудов у районі БТР зливають на заплаву річки БучаНа поле напередодні новорічних свят привезли два бетонні кола – це ірпінська влада обіцяє облаштувати начебто нову КНС. А поки злочинне нехтування проблемою загрожує екологічним лихом.