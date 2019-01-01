В Ірпінській міській поліклініці встановили апарат МРТ

Від 15 лютого мешканці Ірпеня та регіону матимуть змогу пройти МРТ-обстеження. Завдяки державно-приватному партнерству, апарат МРТ з’явився в Ірпінській міській поліклініці на вул. Садова, 38. Для мешканців Ірпеня (із реєстрацією) діятимуть знижки.Наразі обладнання проходить тестування. А за тиждень почне працювати: у будні, з 9:00 до 18:00.Записатися на діагностику можна буде з 15 лютого за телефонами