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  • Учора, 18:06
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В Ірпінській міській поліклініці встановили апарат МРТ

Від 15 лютого мешканці Ірпеня та регіону матимуть змогу пройти МРТ-обстеження. Завдяки державно-приватному партнерству, апарат МРТ з’явився в Ірпінській міській поліклініці на вул. Садова, 38. Для мешканців Ірпеня (із реєстрацією) діятимуть знижки.
Наразі обладнання проходить тестування. А за тиждень почне працювати: у будні, з 9:00 до 18:00.
Записатися на діагностику можна буде з 15 лютого за телефонами 099 653 01 03, 067 105 01 03.




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МРТ Ірпінь медицина Бучанський район
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