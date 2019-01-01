Рятувальна частина в Ірпені отримала новий пожежний автомобіль

У 36-й Державній пожежно-рятувальній частині м. Ірпінь з'явився на озброєні новий пожежний автомобіль від виробника «ПОЖМАШИНА» АЦ-8-50(63022)-530М на базі МАЗ. Повна маса автомобіля 26 тон, двигун к.с., запас води 8049 літрів та 800 літрів піноутворювача. З водійським складом 36-ДПРЧ 4 лютого було проведено навчання, щодо вивчення тактичних можливостей та злагодженості послідовних дій роботи з насосом JOHSTADT на АЦ-8-50(63022)-530М. Було проведено відео-тренінг від виробника «ПОЖМАШИНА», щодо вивчення послідовності дій водія з насосом та проведено практичне навчання, а саме:
- По забору води насосом з пожежного водоймища;
- Подачі вогнегасних засобів (води та піни);
- Вивчено структуру роботи 16 ступеневої коробки перемикання передач;
- Вивчено пожежно-технічне обладнання пожежного автомобіля.
- По забору води насосом з пожежного водоймища;
- Подачі вогнегасних засобів (води та піни);
- Вивчено структуру роботи 16 ступеневої коробки перемикання передач;
- Вивчено пожежно-технічне обладнання пожежного автомобіля.