Гостомель: Під час пожежі було виявлено тіло загиблого власника

Третього лютого о 18:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про пожежу за адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, 4.
На місце виклику було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь (1 АЦ) та 53-го Державного пожежно-рятувального поста смт. Гостомель (1 АЦ).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дах господарчої споруди. Під час розвідки ланкою ГДЗС було виявлено тіло загиблого власника.
Пожежу локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.
На місці події працювали 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.