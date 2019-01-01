Гостомель: Під час пожежі було виявлено тіло загиблого власника

Третього лютого о 18:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про пожежу за адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, 4.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дах господарчої споруди. Під час розвідки ланкою ГДЗС було виявлено тіло загиблого власника.Пожежу локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.На місці події працювали 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.