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Гостомель: Під час пожежі було виявлено тіло загиблого власника

Третього лютого о 18:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про пожежу за адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, 4.


На місце виклику було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь (1 АЦ) та 53-го Державного пожежно-рятувального поста смт. Гостомель (1 АЦ).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дах господарчої споруди. Під час розвідки ланкою ГДЗС було виявлено тіло загиблого власника.

Пожежу локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.
На місці події працювали 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Гостомель
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