Склозавод р-н: У будинку горіла електрощитова

Рятувальниками ліквідовано загорання електрощитової
3 лютого о 22:36 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання в м. Буча на вул. Склозаводська, 2.
До місця виклику було направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча (2 АЦ) та 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь (1 АД) .
По прибуттю рятувальниками встановлено, що на першому поверсі горить електрощитова.
Через сильне задимлення у під`їзді, по сходовим клітинам було евакуйовано 23 людини, з них 5 дітей.
Пожежу локалізовано о 23:22 та повністю ліквідовано о 23:29.
Загиблих та травмованих немає.
Ймовірна причина встановлюється.