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Склозавод р-н: У будинку горіла електрощитова

Рятувальниками ліквідовано загорання електрощитової


3 лютого о 22:36 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання в м. Буча на вул. Склозаводська, 2.
До місця виклику було направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча (2 АЦ) та 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь (1 АД) .
По прибуттю рятувальниками встановлено, що на першому поверсі горить електрощитова.

Через сильне задимлення у під`їзді, по сходовим клітинам було евакуйовано 23 людини, з них 5 дітей.
Пожежу локалізовано о 23:22 та повністю ліквідовано о 23:29.

Загиблих та травмованих немає.
Ймовірна причина встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Склозаводська Бучанська ОТГ
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