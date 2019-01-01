Склозавод р-н: У будинку горіла електрощитова

Рятувальниками ліквідовано загорання електрощитової

До місця виклику було направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча (2 АЦ) та 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь (1 АД) .По прибуттю рятувальниками встановлено, що на першому поверсі горить електрощитова.Через сильне задимлення у під`їзді, по сходовим клітинам було евакуйовано 23 людини, з них 5 дітей.Пожежу локалізовано о 23:22 та повністю ліквідовано о 23:29.Ймовірна причина встановлюється.