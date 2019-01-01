Трагічний випадок забрав життя цілої родини з Бучі (відеосюжет)

Молоді батьки та їхній трирічний син не прокинулися вранці. Напередодні, загибель подружжя та їхньої малолітньої дитини сколихнула мешканців Бучі. Що стало причиною трагедії та які попередні результати розслідування - в сюжеті ІА ПОГЛЯД.
Чадний газ (СО) часто називають «фільтрований газ» тому, що він легко проходить через покриття та стіни. Це виходить з його властивостей, а саме: чадний газ отруйний, легший за повітря, безбарвний, позбавлений запаху. А ще його називають «підступним», «тихим убивцею».
Він є одним з найбільш токсичних компонентів продуктів горіння, який входить до складу диму, і виділяється при тлінні та горінні майже всіх горючих речовин і матеріалів, а також утворюється в результаті неповного згорання різних видів палива: вугілля, дров, нафти, природного газу.
- неповне згоряння газу з причини незабезпечення систематичного подання до нього нормованої кількості повітря;
- неправильне користування газовими приладами та користування несправними газовими приладами;
- самовільне переустановлення газових приладів;
- самовільне перепланування приміщення;
- самовільне внесення змін у систему димовідведення та вентиляції;
- відсутність провітрювачів у пластикових вікнах;
- несправності (засміченість чи відсутність тяги) у димових та вентиляційних каналах;
- встановлення механічних витяжок у приміщеннях, де є газові прилади з відведенням димових газів у димохід;
- встановлення механічних витяжок у приміщеннях санвузлів;
- відсутність необхідної кількості кисню в повітрі для повного згоряння природного газу через зачинену кватирку, несправний димовий та вентиляційний канали.
Основні вимоги безпеки:- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;
- у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива
- під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.
Пам'ятайте: обережність та дотримання правил пожежної безпеки – запорука недопущення отруєння чадним газом!
ОБЕРЕЖНО, ЧАДНИЙ ГАЗ !
Чадний газ (СО) часто називають «фільтрований газ» тому, що він легко проходить через покриття та стіни. Це виходить з його властивостей, а саме: чадний газ отруйний, легший за повітря, безбарвний, позбавлений запаху. А ще його називають «підступним», «тихим убивцею».
Він є одним з найбільш токсичних компонентів продуктів горіння, який входить до складу диму, і виділяється при тлінні та горінні майже всіх горючих речовин і матеріалів, а також утворюється в результаті неповного згорання різних видів палива: вугілля, дров, нафти, природного газу.
Причини утворення чадного газу під час використання газу в побуті:
- неповне згоряння газу з причини незабезпечення систематичного подання до нього нормованої кількості повітря;
- неправильне користування газовими приладами та користування несправними газовими приладами;
- самовільне переустановлення газових приладів;
- самовільне перепланування приміщення;
- самовільне внесення змін у систему димовідведення та вентиляції;
- відсутність провітрювачів у пластикових вікнах;
- несправності (засміченість чи відсутність тяги) у димових та вентиляційних каналах;
- встановлення механічних витяжок у приміщеннях, де є газові прилади з відведенням димових газів у димохід;
- встановлення механічних витяжок у приміщеннях санвузлів;
- відсутність необхідної кількості кисню в повітрі для повного згоряння природного газу через зачинену кватирку, несправний димовий та вентиляційний канали.
Основні вимоги безпеки:- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;
- у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива
- під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.
Пам'ятайте: обережність та дотримання правил пожежної безпеки – запорука недопущення отруєння чадним газом!