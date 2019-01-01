У Києві встановлять 12-ту скульптуру "Київського Кита" - із переробленого пластику

Скульптура буде інтерактивною, її виготовлять із переробленого пластику. Медіа-скульптура «Київський Кит» стане найбільшою скульптурою в Україні, з цього матеріалу, яка відображатиме навколишній екологічний стан міста.
За задумкою авторів, скульптура стане новим сучасним символом столиці та буде привертати увагу суспільства до важливих питань екології та стану навколишнього середовища. Автор прогресивного арт-об'єкта — Валерій Коршунов, відомий завдяки соціальним та культурним проєктам у Чорнобилі, серед яких найбільша в Україні діджитал-скульптура «Чорнобильське Сяйво», що була зроблена у Зоні відчуження.
Завдяки інтерактивному сяйву, скульптура та її оточення будуть змінюватися в залежності від:
► рівня якості повітря,
► кількості опадів,
► пори року,
► календарної дати,
► фази місяця, що пов’язано із рівнем припливів по всьому світу.
"Київський Кит" буде встановлено в одній з зелених зон міста Києва так, щоб доступ до неї безперешкодно мали всі мешканці та гості міста.
За задумкою авторів, скульптура стане новим сучасним символом столиці та буде привертати увагу суспільства до важливих питань екології та стану навколишнього середовища. Автор прогресивного арт-об'єкта — Валерій Коршунов, відомий завдяки соціальним та культурним проєктам у Чорнобилі, серед яких найбільша в Україні діджитал-скульптура «Чорнобильське Сяйво», що була зроблена у Зоні відчуження.
Завдяки інтерактивному сяйву, скульптура та її оточення будуть змінюватися в залежності від:
► рівня якості повітря,
► кількості опадів,
► пори року,
► календарної дати,
► фази місяця, що пов’язано із рівнем припливів по всьому світу.
"Київський Кит" буде встановлено в одній з зелених зон міста Києва так, щоб доступ до неї безперешкодно мали всі мешканці та гості міста.