Буча: Планові відключення електропостачання 2 - 5 лютого

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 2 - 5 лютого 2021 року.

Буча: Вокзальна, О.Тихого, Н.Яремчука, О.Олеся, Гоголя, Антонія Михайловського, Водопроводна, пров. Тихого ОлексиПольоваБуча: Воїнів Інтернаціоналістів, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров., 11-лінія, 12-лінія, Авіаторів, Євгена Патона, Дачна, СтеповаВорзель: Горького, Ватутіна, Горького пров., Лісовий, Паркова, Лісова, Семеніївська, Молодіжна, КовельськаБуча: Ватутіна, Пушкінська, ПолтавськаБуча: Шевченка, Полтавська, Революції пров., Революції, Києво-Мироцька, Жовтнева, Нова, Дімітрова, Миколи Гамалія, Яснополянська, Лермонтова, Санаторний, Островського, Польова, Михайла Гориня, Героїв Майдану пров., Нове шосе, Енергетиків, Вокзальна, Новолермонтова, Чкалова, Воїнів Інтернаціоналістів, Інститутська, Некрасова, Антонія Михайловського, Сілезька, ГрибоєдоваУ разі аварій на електромережах жителям Київщини слід звертатися за такими номерами:КОЛ-ЦЕНТР «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:Диспетчерські служби працюють у цілодобовому режимі.