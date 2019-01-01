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Буча: Планові відключення електропостачання 2 - 5 лютого

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 2 - 5 лютого 2021 року.



МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:

2 лютого
з 08:00 по 17:00 години
Технічне обслуговування
Буча: Вокзальна, О.Тихого, Н.Яремчука, О.Олеся, Гоголя, Антонія Михайловського, Водопроводна, пров. Тихого Олекси
Польова

3 лютого
з 08:00 по 17:00 години
Технічне обслуговування
Буча: Воїнів Інтернаціоналістів, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров., 11-лінія, 12-лінія, Авіаторів, Євгена Патона, Дачна, Степова

4 лютого
з 09:00 по 17:00 години
Реконструкція
Ворзель: Горького, Ватутіна, Горького пров., Лісовий, Паркова, Лісова, Семеніївська, Молодіжна, Ковельська

5 лютого
з 08:00 по 17:00 години
Реконструкція
Буча: Ватутіна, Пушкінська, Полтавська

з 08:00 по 17:00 години
Технічне обслуговування
Буча: Шевченка, Полтавська, Революції пров., Революції, Києво-Мироцька, Жовтнева, Нова, Дімітрова, Миколи Гамалія, Яснополянська, Лермонтова, Санаторний, Островського, Польова, Михайла Гориня, Героїв Майдану пров., Нове шосе, Енергетиків, Вокзальна, Новолермонтова, Чкалова, Воїнів Інтернаціоналістів, Інститутська, Некрасова, Антонія Михайловського, Сілезька, Грибоєдова



У разі аварій на електромережах жителям Київщини слід звертатися за такими номерами:
КОЛ-ЦЕНТР «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
+380444590740
+380674957040
+380994957040
+380934957040
0800400740

Диспетчерські служби працюють у цілодобовому режимі.

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