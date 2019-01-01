За 7 місяців українці стануть свідками історичного моменту — початку офіційного входження України в режим “без папера”.
Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг, якщо ця інформація вже є в реєстрі. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі програми “Сніданок з 1+1”.
"Ми працюємо вже півтора року над цією великою ціллю. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни у світі, яка б перейшла повністю в режим “без паперів”. Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроект, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі", - сказав Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації.
Зараз Мінцифри спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. І з 1 вересня Україна перейде в режим paperless.
Крім того, Михайло Федоров додав, що Мінцифри робить усе технічно, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах. Мінцифри працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Удосконалює законодавство та створює нові цифрові рішення.
Важливо, що люди зможуть за бажанням використовувати паперові довідки для отримання державних послуг.
"Держава не матиме права вимагати, якщо ця інформація уже є в реєстрі. Однак, якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то, звичайно, вона має право на це", — додав Михайло Федоров.
Крім того, Михайло Федоров у ефірі розповів про нові проекти Мінцифри, які буде запущено навесні. Зокрема, зміна місця реєстрації онлайн. На сьогодні це найпопулярніша державна послуга в Україні. Наразі Мінцифри проводить глобальну реформу цього напрямку — працює над розробкою електронної послуги зі зміни місця реєстрації на порталі та в застосунку Дія.
Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія.
За 10-15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проекту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка.