Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

За 7 місяців українці стануть свідками історичного моменту — початку офіційного входження України в режим “без папера”.

"Ми працюємо вже півтора року над цією великою ціллю. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни у світі, яка б перейшла повністю в режим “без паперів”. Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроект, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі", - сказав Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації.

"Держава не матиме права вимагати, якщо ця інформація уже є в реєстрі. Однак, якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то, звичайно, вона має право на це", — додав Михайло Федоров.

Зараз Мінцифри спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. І з 1 вересня Україна перейде в режим paperless.Крім того, Михайло Федоров додав, що Мінцифри робить усе технічно, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах. Мінцифри працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Удосконалює законодавство та створює нові цифрові рішення.Крім того, Михайло Федоров у ефірі розповів про нові проекти Мінцифри, які буде запущено навесні. Зокрема, зміна місця реєстрації онлайн. На сьогодні це найпопулярніша державна послуга в Україні. Наразі Мінцифри проводить глобальну реформу цього напрямку — працює над розробкою електронної послуги зі зміни місця реєстрації на порталі та в застосунку Дія.Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія.За 10-15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проекту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка.