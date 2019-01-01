Бучанський водоканал: Послуги з водопостачання та водовідведення виконуватиме БУЧАСЕРВІС (ЖЕК)

Бучанський міський голова проінформував громаду про рішення з трансформації КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» в КП «БУЧАСЕРВІС», статутом якого передбачені послуги з водопостачання та водовідведення.

Шановна громадо!

На черговій сесії Бучанської міської ради було прийняне важливе рішення про трансформацію КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» в КП «БУЧАСЕРВІС», статутом якого передбачені послуги з водопостачання та водовідведення.

Це не просто зміна назви, а й свідчення наших твердих намірів змінити підходи до якості надання послуг у сфері ЖКГ. Зокрема, в межах Бучанської громади буде створено власний водоканал.

Підготовчі роботи до запуску такого виду послуг тривали впродовж останніх трьох років. Тож вірю, що рішення прийняті депутатами міської ради дозволять реалізувати наші амбітні плани на 100%.

Разом зробимо більше!