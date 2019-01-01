» » Бучанський водоканал: Послуги з водопостачання та водовідведення виконуватиме БУЧАСЕРВІС (ЖЕК)
  • Учора, 13:29
  • 248
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанський водоканал: Послуги з водопостачання та водовідведення виконуватиме БУЧАСЕРВІС (ЖЕК)

Бучанський міський голова проінформував громаду про рішення з трансформації КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» в КП «БУЧАСЕРВІС», статутом якого передбачені послуги з водопостачання та водовідведення.



Шановна громадо!
На черговій сесії Бучанської міської ради було прийняне важливе рішення про трансформацію КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» в КП «БУЧАСЕРВІС», статутом якого передбачені послуги з водопостачання та водовідведення.
Це не просто зміна назви, а й свідчення наших твердих намірів змінити підходи до якості надання послуг у сфері ЖКГ. Зокрема, в межах Бучанської громади буде створено власний водоканал.
Підготовчі роботи до запуску такого виду послуг тривали впродовж останніх трьох років. Тож вірю, що рішення прийняті депутатами міської ради дозволять реалізувати наші амбітні плани на 100%.
Разом зробимо більше!


1 0

Ірпіньводоканал водоканал Буча водоканал
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Щодо зміни тарифів на комунальні послуги

Щодо зміни тарифів на комунальні послуги

законодавтство
Бучанська ОТГ: Тарифи 2020 з централізованого водопостачання та водовідведення

Бучанська ОТГ: Тарифи 2020 з централізованого водопостачання та водовідведення

Бучанські новини
"Бучаводоканал" - Нове комунальне підприємство (відеосюжет)

"Бучаводоканал" - Нове комунальне підприємство (відеосюжет)

Буча та регіон
Чи може місцева влада вводити мораторій на підвищення жкг тарифів?

Чи може місцева влада вводити мораторій на підвищення жкг тарифів?

законодавтство
Ірпіньводоканал: З 1 березня нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

Ірпіньводоканал: З 1 березня нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

Буча та регіон
Водні перспективи Приірпіння

Водні перспективи Приірпіння

Буча та регіон
Яка комісія за оплату послуг ЖКГ?

Яка комісія за оплату послуг ЖКГ?

Бучанські новини
смт.Коцюбинське: Підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення

смт.Коцюбинське: Підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення

Буча та регіон
У Бучі прийнято місцеву програму "Питна вода України"

У Бучі прийнято місцеву програму "Питна вода України"

ВИКОНКОМ
Законодавство : Про надання житлово-комунальних послуг

Законодавство : Про надання житлово-комунальних послуг

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.