Від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги (відеосюжет)

В Україні від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення поділяють тепер на чотири категорії: від критичного стану до звернення не за адресою. Як це поліпшує роботу швидких - побачимо. Ми ж перейнялися іншим. На чому їздять медики швидкої на виклики? І були шоковані, бо знайшли такі реанімобілі, у яких ліки на морозі замерзають.

"Викликів до COVID-пацієнтів стало менше, і загалом у принципі стало не більше, а на 15-10% менше. Через те, що на непрофільні виклики можемо не виїжджати. Вона нова, раніше не було такої градації викликів", – каже Юрій Кот, завідувач Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги.

Останнім часом трапляються лише профільні виклики. Завдяки новим правилам.