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Від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги (відеосюжет)

В Україні від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення поділяють тепер на чотири категорії: від критичного стану до звернення не за адресою. Як це поліпшує роботу швидких - побачимо. Ми ж перейнялися іншим. На чому їздять медики швидкої на виклики? І були шоковані, бо знайшли такі реанімобілі, у яких ліки на морозі замерзають.



Останнім часом трапляються лише профільні виклики. Завдяки новим правилам.

"Викликів до COVID-пацієнтів стало менше, і загалом у принципі стало не більше, а на 15-10% менше. Через те, що на непрофільні виклики можемо не виїжджати. Вона нова, раніше не було такої градації викликів", – каже Юрій Кот, завідувач Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги.


Із 1 січня виклики поділили на чотири категорії:
► критичні,
► екстрені,
► неекстрені,
► непрофільні.


Диспетчер центральної станції сам вирішує, до якої з них віднести виклик. Для Бучі розподіл робить станція у Білій Церкві. Швидка приїде лише на два типи викликів: критичні – має прибути за 10 хвилин, – та на екстрені – норма 20 хвилин. Пацієнтів із неекстреними скаргами попросять звернутися до сімейних лікарів.




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