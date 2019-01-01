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У Бучі та Рубежівці банк Аркада продасть 72 гектари землі

Фонд гарантування у березні розпочне продаж земельних ділянок банку «АРКАДА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує в березні 2021 року почати серію електронних аукціонів з продажу активів неплатоспроможного АТ АКБ «АРКАДА». Упродовж кількох місяців на торги будуть виставлені 34 земельні ділянки під Києвом – у містах Буча та Бровари, а також у селищі Михайлівка-Рубежівка, яке входить до складу Києво-Святошинського району Київської області. Виставлені на продаж ділянки є привабливим об’єктом інвестування, особливо для компаній, які працюють у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості, а також в аграрному секторі.

Потенційним покупцям будуть запропоновані 12 земельних ділянок, розташованих на межі міста Буча, на відстані 25 км на захід від Києва. Їх цільове призначення – будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ділянки мають загальну площу 72,61 га та вдале розташування. Близько третини території Бучі знаходиться у лісовій зоні.

Прекрасна природа неподалік, зручне транспортне сполучення та близькість до столиці обумовлюють тут активну житлову забудову як індивідуальними будинками, так і житловими комплексами. Виставлені на продаж ділянки межують між собою та утворюють великий масив, який прилягає до територій громадської та житлової забудови. Частина з них має асфальтовані під’їзні шляхи, поруч знаходяться інженерні мережі (газопостачання, електропостачання тощо).

Також на аукціони будуть виставлені 19 земельних ділянок у селищі Михайлівка-Рубежівка, розташованому на відстані 16 км на захід від Києва. Усі ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства та мають загальну площу 159 га. Селище Михайлівка-Рубежівка межує з містами Буча та Ірпінь і характеризується активною побудовою приватних будинків та зведенням сучасних котеджних містечок. Виставлені на продаж ділянки знаходяться неподалік котеджного містечка «Михайлівський сад». Зручне розташування поблизу великого міста і ліній комунікацій, а також можливість зміни цільового призначення ділянок є запорукою вдалого інвестування коштів у ці об’єкти з метою будівництва сучасного житла.

Крім цього, навесні Фонд виставить на продаж три земельні ділянки у місті Бровари загальною площею 9,89 га. Їх цільове призначення – землі житлової забудови та розміщення об’єктів інфраструктури.



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Буча Бучанська ОТГ Михайлівка-Рубежівка
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