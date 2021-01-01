Буча, Соцзахист: Деякі види допомог будуть перераховані у січні

Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради

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Нашу "базу нарахувань" ми здавали в середині грудня місяця на січень місяць, а Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", яким встановлено рівні прожиткового мінімуму набрав чинності 01.01.2021 року.► допомога у зв*язку з вагітністю та пологами► допомога на дітей одиноким матерям► допомога на дітей, яким встановлено опіку чи піклування► допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною► тимчасова державна допомога дітм, батьки яких ухиляються від сплати аліментів► щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу► державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям► соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.