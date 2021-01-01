Буча, Соцзахист: Деякі види допомог будуть перераховані у січні

Управління соціальної політики Бучанської міської ради інформує:
Враховуючи численні звернення громадян, повідомляє, що всі види допомог, які залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані спеціалістами Управління у січні 2021 року.
Різницю в коштах буде виплачено разом із основною виплатою у лютому 2021 року.
P.S.
Нашу "базу нарахувань" ми здавали в середині грудня місяця на січень місяць, а Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", яким встановлено рівні прожиткового мінімуму набрав чинності 01.01.2021 року.
► допомога у зв*язку з вагітністю та пологами
► допомога на дітей одиноким матерям
► допомога на дітей, яким встановлено опіку чи піклування
► допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
► тимчасова державна допомога дітм, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
► щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
► державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям
► соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради
Враховуючи численні звернення громадян, повідомляє, що всі види допомог, які залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані спеціалістами Управління у січні 2021 року.
Різницю в коштах буде виплачено разом із основною виплатою у лютому 2021 року.
P.S.
Нашу "базу нарахувань" ми здавали в середині грудня місяця на січень місяць, а Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", яким встановлено рівні прожиткового мінімуму набрав чинності 01.01.2021 року.
► допомога у зв*язку з вагітністю та пологами
► допомога на дітей одиноким матерям
► допомога на дітей, яким встановлено опіку чи піклування
► допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
► тимчасова державна допомога дітм, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
► щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
► державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям
► соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.