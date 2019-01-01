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Бучанську РДА зареєстровано як юридичну особу

27 січня, Бучанська районна державна адміністрація Київської області зареєстрована з кодом ЄДРПОУ 44014159.



Розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна від 25 січня 2021 року №45 «Про забезпечення державної реєстрації Бучанської районної державної адміністрації Київської області» голову комісії з реорганізації Києво-Святошинської РДА Миколу Ляшенка зобов’язано забезпечити у встановленому законодавством порядку здійснення державної реєстрації утворення Бучанської районної державної адміністрації Київської області як юридичної особи публічного права.
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