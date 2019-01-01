В Ірпені від 1 лютого змінюється маршрут пацієнта COVID-19

У зв’язку зі змінами від 11.12.2020р. до наказу МОЗ №504 від 19.03.2018р. та відповідно до розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико–біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19) від 17.12.2020 №157 у нашому закладі змінено маршрут пацієнта з підозрою на COVID-19:
1. Амбулаторія №4 за адресою: вул. Михайлівська,22, яка функціонувала як «Протиепідемічна» з 01.02.2021 року припиняє свою дію.
Далі амбулаторія №4 працюватиме в звичному режимі.
2. Всі пацієнти з ознаками ГРВІ та COVID- 19 звертаються до свого сімейного лікаря та зателефонувавши попередньо до реєстратури амбулаторії.
3. Вам буде призначена час та день огляду у вашій амбулаторії.
4. З метою розмежування потоків пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, години прийому хворих з ознаками ГРВІ та COVID- 19 встановлено з 14:00 до 20:00 години з понеділка по п’ятницю та субота – 8:00-14:00 години.
5. Забори на ПЛР тестування та швидке тестування вам буде виконано в амбулаторії вашого обслуговування за призначенням сімейного лікаря.
Будьте здорові та бережіть себе!
Директор КНП «Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Андрій Левківський
1. Амбулаторія №4 за адресою: вул. Михайлівська,22, яка функціонувала як «Протиепідемічна» з 01.02.2021 року припиняє свою дію.
Далі амбулаторія №4 працюватиме в звичному режимі.
2. Всі пацієнти з ознаками ГРВІ та COVID- 19 звертаються до свого сімейного лікаря та зателефонувавши попередньо до реєстратури амбулаторії.
3. Вам буде призначена час та день огляду у вашій амбулаторії.
4. З метою розмежування потоків пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, години прийому хворих з ознаками ГРВІ та COVID- 19 встановлено з 14:00 до 20:00 години з понеділка по п’ятницю та субота – 8:00-14:00 години.
5. Забори на ПЛР тестування та швидке тестування вам буде виконано в амбулаторії вашого обслуговування за призначенням сімейного лікаря.
Будьте здорові та бережіть себе!
Директор КНП «Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Андрій Левківський