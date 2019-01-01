В Ірпені від 1 лютого змінюється маршрут пацієнта COVID-19

1. Амбулаторія №4 за адресою: вул. Михайлівська,22, якаДалі амбулаторія2. Всі пацієнти з ознаками ГРВІ та COVID- 19 звертаються до свого сімейного лікаря та зателефонувавши попередньо до реєстратури амбулаторії.3. Вам буде призначена час та день огляду у вашій амбулаторії.4. З метою розмежування потоків пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, години прийому хворих з ознаками ГРВІ та COVID- 19 встановлено з 14:00 до 20:00 години з понеділка по п’ятницю та субота – 8:00-14:00 години.5. Забори на ПЛР тестування та швидке тестування вам буде виконано в амбулаторії вашого обслуговування за призначенням сімейного лікаря.Будьте здорові та бережіть себе!