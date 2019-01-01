Оприлюднені нові тарифи 50-ти газових компаній

Мешканці Київського регіону отримали можливість обирати собі постачальника газу – майже усі газопостачальні компанії оприлюднили свої ціни на лютий.
Станом на 28 січня тарифи на лютий оприлюднили більше 50 компаній. Ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу.
Список газових компаній з порівнянням цін, можна на сайті "Газотека":
Станом на 28 січня тарифи на лютий оприлюднили більше 50 компаній. Ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу.
Список газових компаній з порівнянням цін, можна на сайті "Газотека":