28 січня сесії Бучанської міської ради Ворзельську амбулаторію прийняли в склад Бучанської ОТГ

Ворзельській амбулаторії бути у Ворзелі та в складі Бучанської ОТГ! 28 січня На сесії Бучанської міської ради депутати погодили проєкт рішення щодо створення Ворзельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у складі Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

У зв’язку з утворенням Бучанської міської територіальної громади, до якої увійшла територіальна громада селища Ворзель, враховуючи, що Ворзельська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, яка розташована на території селища Ворзель, обслуговує мешканців селища Ворзель і задовольняє потреби Ворзельської територіальної громади,



враховуючи наказ директора КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області No 291/ОД від 28.12.2020 року «Про проведення організаційно-штатних заходів по скороченню штату КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО», в якому зазначається про виведення зі штатного розпису КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО Ворзельської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини в кількості 20 штатних одиниць, з метою забезпечення медичного обслуговування та надання первинної медичної допомоги жителям селища Ворзель,



керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст.ст. 64, 72 Господарського Кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 32, пунктами 61 та 10 Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:Створити Ворзельську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» як структурний підрозділ КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги».