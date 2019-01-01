26 січня у Бучі відбулися звітні збори регіонального відділення Асоціації міст

26 січня у Бучі відбулися звітно-виборчі загальні збори Київського регіонального відділення Асоціації міст України.
У роботі Зборів взяли участь Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, голова Київського РВ АМУ, Бучанський міський голова Анатолій Федорук, голови громад-членів АМУ, виконавчий директор Київського РВ АМУ Олександр Дехтярчук, депутат Київської обласної ради, консультант з юридичних питань проекту ПУЛЬС USAID Володимир Удовиченко та представники виконавчої дирекції Київського РВ АМУ.
Відкрив захід Бучанський міський голова Анатолій Федорук, який, привітав присутніх та зауважив, що Київське регіональне відділення, відстоюючи інтереси місцевого самоврядування на Київщині, провело значну роботу у 2018-2020 роках, зокрема і щодо новоутворених громад, адже був пройдений тернистий шлях у формуванні нового адміністративного-територіального устрою.
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан у вітальному слові до учасників Зборів зазначив: «Завдяки вашій активній участі – міських, сільських, селищних голів – нам спільно вдається відстоювати не тільки фінансовий ресурс, а й відстоювати повноваження органів місцевого самоврядування. Щомісячно аналітики та експерти Асоціації міст України аналізують в середньому 266 нормативно-правових актів, з яких 263 або передбачають позбавлення фінансового ресурсу органів місцевого самоврядування, або передбачають перекладення додаткових повноважень. І тільки спільними зусиллями ми зупиняємо ці процеси. Адже місцеве самоврядування – це стільки повноважень, скільки у ньому фінансових ресурсів».
Депутат Київської обласної ради Володимир Удовиченко привітав присутніх та зауважив, що в результаті плідної співпраці всіх рівнів влади ми сьогодні маємо результат – децентралізацію, сформовані територіальні громади Київщини і ефективне місцеве самоврядування як основу української державності.
Виконавчий директор Київського РВ АМУ Олександр Дехтярчук поінформував присутніх щодо актуальних питань роботи органів місцевого самоврядування Київської області. Він подякував всім головам за спільну працю, адже було зроблено багато правильних речей для жителів громад і висловив сподівання, що найближчим часом будуть вирішені всі питання, які зараз найбільше турбують громади, зокрема і передача майна, і розвиток сфери охорони здоров'я та інше.
Також він доповів щодо структури організації роботи Правління Київського РВ АМУ.
В рамках заходу було обрано Голову Київського регіонального відділення АМУ – одноголосно учасники зборів підтримали Бучанського міського голову Анатолія Федорука.
Також під час Зборів учасники обрали членів Правління Київського РВ АМУ, представників до складу Правління АМУ, делегатів на конференцію АМУ, а також обговорили інші питання відповідно до плану роботи.