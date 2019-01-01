Київщина готується до проведення вакцинації проти коронавірусної інфекції

Наразі в області вже створили 23 мобільні бригади, які будуть задіяні на першому етапі.

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін зазначив: "Вакцинація проти COVID-19 буде проходити поетапно. Згідно з попередніми даними, триватиме вона до 2022 року. Наразі держава проводить перемовини з основними світовими виробниками, щоб придбати найкращі вакцини для українського населення, яким надаватимуть перевагу й західні країни. При цьому Уряд наголошує, що вторинний продукт із непідтвердженою ефективністю закуповуватись не буде".

Насамперед щеплення проти коронавірусу проведуть людям, які знаходяться у зоні критичного ризику інфікування:► медпрацівники мобільних груп;► медпрацівники госпітальних баз;► медпрацівники екстреної швидкої допомоги;► медпрацівники лабораторій, у яких проводять тестування на COVID-19.Окрім медиків, у першу чергу вакцинуватимуть також працівників і вихованців будинків-інтернатів.Зі свого боку Департамент охорони здоров'я Київської ОДА додає, що найближчим часом усі члени мобільних бригад пройдуть спеціальну підготовку до проведення щеплень проти коронавірусу.