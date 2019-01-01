Київщина готується до проведення вакцинації проти коронавірусної інфекції

Наразі в області вже створили 23 мобільні бригади, які будуть задіяні на першому етапі.
Насамперед щеплення проти коронавірусу проведуть людям, які знаходяться у зоні критичного ризику інфікування:
► медпрацівники мобільних груп;
► медпрацівники госпітальних баз;
► медпрацівники екстреної швидкої допомоги;
► медпрацівники лабораторій, у яких проводять тестування на COVID-19.
Окрім медиків, у першу чергу вакцинуватимуть також працівників і вихованців будинків-інтернатів.
Голова обласної державної адміністрації Василь Володін зазначив: "Вакцинація проти COVID-19 буде проходити поетапно. Згідно з попередніми даними, триватиме вона до 2022 року. Наразі держава проводить перемовини з основними світовими виробниками, щоб придбати найкращі вакцини для українського населення, яким надаватимуть перевагу й західні країни. При цьому Уряд наголошує, що вторинний продукт із непідтвердженою ефективністю закуповуватись не буде".
Зі свого боку Департамент охорони здоров'я Київської ОДА додає, що найближчим часом усі члени мобільних бригад пройдуть спеціальну підготовку до проведення щеплень проти коронавірусу.