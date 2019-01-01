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Буча, Шкільний автобус: Від 25 січня підвіз учнів до школи безкоштовний

Від 25 січня 2021 року розпочинаємо підвіз учнів шкільним автобусом до закладів загальної середньої освіти за трьома маршрутами:


Виїзд о 07:35 від вул. Б.Гмирі (зупинка біля садочку "Лімпопо") до НВК №4 та СЗОШ №5.
Виїзд о 07:30 та о 07:45 від вул. Яблунська (зупинка біля будинку культури) до НВК №3.
Виїзд о 07:25 від вул. Водопровідна (зупинка перехрестя з вул. Садова) до НВК №4, СЗОШ №5 та гімназії.

Перевезення організоване безкоштовно, за кошти виділені з місцевого бюджету.
Проект рішення міської програми "Шкільний автобус" подано для затвердження на чергову сесію Бучанської міської ради.
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Відділ освіти Бучанської міської ради 
 освіта Буча
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