Буча, Шкільний автобус: Від 25 січня підвіз учнів до школи безкоштовний

Від 25 січня 2021 року розпочинаємо підвіз учнів шкільним автобусом до закладів загальної середньої освіти за трьома маршрутами:
Виїзд о 07:35 від вул. Б.Гмирі (зупинка біля садочку "Лімпопо") до НВК №4 та СЗОШ №5.
Виїзд о 07:30 та о 07:45 від вул. Яблунська (зупинка біля будинку культури) до НВК №3.
Виїзд о 07:25 від вул. Водопровідна (зупинка перехрестя з вул. Садова) до НВК №4, СЗОШ №5 та гімназії.
Перевезення організоване безкоштовно, за кошти виділені з місцевого бюджету.
Проект рішення міської програми "Шкільний автобус" подано для затвердження на чергову сесію Бучанської міської ради.