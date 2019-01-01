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Фабрика 'Гаврилівські курчата' закрила виробництво курятини

В Україні зупинилося одне з найбільших виробництв курятини – "Гаврилівські курчата". Про це повідомив генеральний директор компанії-виробника "Агромарс" Іван Зазуля.



“Ми вже місяць як не працюємо з виробництва курей-бройлерів. Зупинили виробництво. Працює тільки наша племінна ферма – інкубуємо курчат і відвозимо на свою філію “Курганський бройлер” в Харкові. Наші всі ферми стоять, ми зупинені. Не вигідно цим займатися. Немає жодного виробництва”, – говорить Зазуля.


Тим самим він спростовує і причетність “Агромарса” до знятого на відео могильнику птиці.
відео з Фейсбука>>



посилання www.unn.com.ua
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Гаврилівка
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